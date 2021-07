Monster Hunter Stories 2: come sbloccare le modalità multiplayer

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin include anche un paio di modalità multiplayer online: sarà infatti possibile sia giocare in cooperativa, sia in battaglie competitive. Tuttavia queste funzioni non saranno disponibili sin da subito: sarà necessario sbloccarle.

Per avere accesso al multiplayer non si dovrà però faticare più di tanto, dato che sarà possibile farlo semplice avanzando nell'avventura principale. A tal proposito seguono piccoli spoiler sul gioco, pertanto prestate attenzione se volete proseguire nella lettura.

Le due modalità multiplayer saranno disponibili una volta raggiunta la regione di Alcala in Monster Hunter Stories 2. Non appena giunti in quest'area principale dell'avventura il passo successivo sarà quello di affrontare una specifica missione che consiste nell'affrontare un Nargacuga: non serve necessariamente sconfiggerlo, l'importante è avanzare nell'incarico fino ad ingaggiare lo scontro con la creatura. Indipendentemente dall'esito della battaglia, sullo schermo apparirà un messaggio tutorial che vi informerà che le funzioni multiplayer del gioco sono finalmente disponibili, spiegandovi come fare per accedervi. Si possono attivare dal menù principale ma anche da qualunque bacheca degli incarichi presente nei vari villaggi del gioco.

La modalità co-op è limitata a solo due giocatori contemporaneamente, con la possibilità di poter ingaggiare in combattimento ogni creatura e collezionare le uova dei Mostri assieme a un compagno di viaggio. La modalità competitiva coinvolge invece un massimo di quattro giocatori, dandosi battaglia fino a quando non viene decretato un vincitore. Attualmente non ci sono indicazioni sulla possibilità che in futuro venga implementato anche il cross-play tra Switch e PC, ma resta comunque un'interessante occasione per sperimentare fino in fondo tutto ciò che il titolo Capcom ha da offrire.

