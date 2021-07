Monster Hunter Stories 2 ha convinto anche la critica internazionale

All'uscita manca ancora un giorno, ma abbiamo già avuto modo di provare e recensire Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin per Nintendo Switch, scoprendo un ottimo JRPG, nonché uno spin-off rispettoso nei confronti della serie principale da cui è tratto.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche i nostri colleghi internazionali, che hanno premiato il nuovo lavoro di Capcom con voti mediamente ottimi, che possono essere riassunti con un Meta Score pari a 81 calcolato sulla base di 49 recensioni. La forbice dei voti è piuttosto ampia, e spazia da un unico 6 assegnato dalla testata NMW ad un perfect score elargito da App Trigger. A seguire trovate una selezione:

App Trigger - 100

God is a Geek - 95

Gaming Age - 91

Nintenderos - 90

Siliconera - 90

Nintendo Enthusiast - 90

COGconnected - 89

GamingTrend - 85

Areajugones - 82

GamingBolt - 80

IGN - 80

VGC - 80

Destructoid - 78

Metro GameCentral - 70

Twinfinite - 70

IGN Frane - 70

NME - 60

NME ha giustificato la sua sufficienza descrivendo un gioco afflitto da problematiche come la ripetitività dell'esplorazione e il ritmo blando della progressione, controbilanciate tuttavia da una grande profondità del sistema di combattimento e della personalizzazione. Problemi che tuttavia non sono stati ravvisati dalla maggior parte dei recensori. Se invece siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo noi (e quale voto abbiamo assegnato), allora siete tutti invitati a leggere le nostra recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.