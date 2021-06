Monster Hunter Stories 2: demo disponibile ora sul Nintendo eShop

Capcom ha annunciato la disponibilità della demo di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin sul Nintendo eShop: la versione di prova può essere scaricata da oggi su Switch e permette di giocare con le primissime fasi dell'avventura.

I salvataggi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo, inoltre il publisher fa sapere che "se hai dei dati di salvataggio per la versione di prova, puoi ricevere un talismano del legame in Monster Hunter Rise. Questo talismano può essere usato per attivare le abilità Cavaliere provetto e Ampia area."

La demo di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin permette di giocare l'inizio dell'avventura (fino al livello 11), di accedere all'editor e di provare il sistema di combattimento. La versione demo del gioco pesa 2.8 GB, da notare come il multiplayer non sia disponibile (online o in locale) in questa edizione, inoltre viene reso noto che la versione di prova ha un solo slot per i salvataggi contro i tre del gioco completo, infine anche il supporto per gli Amiibo non è stato implementato nella demo.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra intervista ai produttori di Monster Hunter Stories 2, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch e PC (via Steam) dal 9 luglio.