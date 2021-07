Monster Hunter Stories 2, Demo gratis anche su PC: ora disponibile

Con la critica videoludica internazionale che ha riservato un'ottima accoglienza a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, è giunto infine il momento del debutto del titolo di Capcom.

A partire da oggi, venerdì 9 luglio, i giocatori possono infatti tornare ad esplorare l'universo della serie giapponese, nel tentativo di svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa dei Rathalos. Già da diverso tempo, gli utenti Nintendo Switch possono testare con mano l'avventura grazie ad una Demo gratuita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.



Ora, a distanza di qualche settimana rispetto alla controparte per la console ibrida, anche l'universo PC può godere di una versione di prova del titolo. Disponibile sin da ora su Steam, la Demo di Wings of Ruin è anche in questo caso completamente gratuita. I giocatori interessati a testare in prima persona il nuovo Monster Hunter Stories possono dunque procedere al download del contenuto dalla scheda dedicata sul portale Valve, accessibile tramite il seguente link:

Per tutti i dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la ricca recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.