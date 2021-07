Monster Hunter Stories 2: nessun download per l'edizione fisica, Capcom chiarisce

Negli scorsi giorni si erano diffuse voci su un download di 15GB per la versione fisica di Monster Hunter Stories 2, senza nessuna informazione da parte di Capcom sulla natura di quella grande quantità di dati da scaricare su Switch, che ha suscitato le perplessità di diversi giocatori.

Ebbene no, la versione fisica per la console ibrida Nintendo non richiede nessun download al di fuori della semplice patch del day one, dal peso complessivo di 500 MB. A chiarirlo è Capcom in persona scusandosi per il malinteso che si è venuto a creare negli scorsi giorni. La casa giapponese conferma attraverso un tweet che il gioco su cartuccia può tranquillamente essere avviato sin da subito senza dover scaricare nulla, mentre la versione digitale richiede di avere 13,5GB di spazio libero per essere installata.

Tutto è quindi pronto per potersi godere il nuovo spin-off della celebre serie di Monster Hunter, disponibile a partire da domani, 9 luglio 2021, sia su Switch che su PC. Per far passare più velocemente le ultime ore che ci separano dall'uscita del gioco nei negozi fisici e digitali potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e scoprirne così tutte le caratteristiche vincenti. Inoltre Monster Hunter Stories 2 ha convinto anche la critica internazionale: sembrano dunque esserci tutti i presupposti per ritrovarsi tra le mani uno dei titoli più interessanti di questa estate.