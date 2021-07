Monster Hunter Stories 2: l'edizione fisica richiederà un download di 15GB al day-one

A pochi giorni dal lancio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin su Nintendo Switch, fissato per venerdì 9 luglio, sono emerse delle informazioni che Capcom non aveva ancora divulgato.

Un lettore di Nintendo Everything che lavora in un punto vendita, è riuscito a mettere le mani su una copia incellofanata del gioco per la console ibrida di Kyoto, scoprendo un avvertimento inaspettato: sul fronte c'è scritto chiaramente "È richiesto un download. Guarda dietro", mentre sul retro della confezione viene specificato che "il gioco richiede un download di almeno 15 GB. È consigliata una MicroSD (venduta separatamente)".

Considerato che sul Nintendo eShop Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin viene indicato come un gioco dalla dimensione complessiva di 13,2 GB, potete ben capire la nostra sorpresa. A cosa serve quel download di 15 GB? È obbligatorio per giocare? Che sia la day-one patch? E se invece contenesse i contenuti del primo update post-lancio già fissato per il 15 luglio? Tante domande, al momento prive di risposta. In attesa dell'uscita, che avverrà tra pochissimi giorni dirimendo tutti i dubbi, potete leggere la nostra anteprima di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.