Monster Hunter Stories 2: il JRPG di Capcom risplende su PC e Switch

La nostra analisi di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ci restituisce l'immagine di una grande avventura in salsa JRPG. Ve ne spieghiamo i motivi nella nostra recensione, nell'attesa che il titolo veda la luce il 9 luglio su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.

Come ventilato dal perfect score di Famitsu su MH Stories 2, la nuova esperienza ruolistica di Capcom ambientata nella dimensione fantasy di Monster Hunter colpisce nel segno sia per quanto concerne la narrazione che, soprattutto, per tutto ciò che gravita attorno all'esperienza di gameplay.

In sella alle fiere creature di Wings of Ruin, i cultori del genere possono infatti attingere a un'offerta contenutistica degna di un capitolo maggiore di Monster Hunter, con tanti equipaggiamenti da acquisire, una coinvolgente storia in cui immergersi per decine di ore e un combat system che, pur con tutte le limitazioni di un spin-off nato su 3DS, riesce a smussare gli angoli vivi di un gameplay dal potenziale ancora in larga parte inesplorato.

L'approdo su PC e Nintendo Switch, oltretutto, "minaccia" di essere solo la prima tappa di un lungo viaggio che gli sviluppatori giapponesi promettono di farci compiere da qui ai prossimi mesi, e questo grazie al ricco supporto post lancio di Wings of Ruin. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video speciale che campeggia a inizio articolo e alla nostra recensione di Monster Hunter Stories 2 a firma di Antonello "Kirito" Bello.