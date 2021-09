Monster Hunter Stories 2, nuovi Monstie con l'update 4: il Tigrex Lavico domina il trailer

Dopo l'annuncio dell'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak, arrivano ulteriori buone notizie per gli appassionati della serie Capcom, con un nuovo aggiornamento gratuito per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Presentato con il trailer disponibile in apertura a questa news, l'Update 4 introdurrà nel mondo di gioco una nuova selezione di Monstie. Tra questi ultimi, spicca in particolar modo il Tigrex Lavico, che apre il filmato di presentazione dell'Update e sarà disponibile in-game a partire dal 30 settembre. Ad arricchire il bestiario di Monster Hunter Stories 2, ci pensa poi anche il Rex Rathalos, che però approderà nel gioco il prossimo 7 ottobre.

Gli amanti della modalità cooperativa di Monster Hunter Stories 2 saranno inoltre lieti di apprendere dell'introduzione di una nuova missione da affrontare in compagnia. Con l'Update 4, arriva infatti una speciale sfida co-op ad elevato grado di difficoltà, che vede protagonista il Kulve Taroth. Con l'aggiornamento, i giocatori potranno anche cimentarsi in nuove missioni Collaborazione.



Il trailer pubblicato da Capcom apre infine una finestra sul supporto post lancio del gioco: dopo l'Update 3 di Monster Hunter Stories 2 pubblicato ad agosto e l'Update 4 in arrivo il 30 settembre, ad ottobre sarà la volta dell'Update 5. Quest'ultimo introdurrà un nuovo mostro esclusivo per la co-op e i Monstie Rathalos Argentato e Rathian Dorata.