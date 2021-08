Monster Hunter Stories 2, nuovi mostri a settembre: trailer per il Title Update 3

I Cacciatori e le Cacciatrici in viaggio tra le lande di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin possono iniziare a prepararsi per affrontare una nuova serie di missioni.

Il team di Capcom ha infatti annunciato l'imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per l'hunting game. Tramite il Tweet disponibile in calce, la software house conferma che il Title Update 3 di Monster Hunter Stories 2 sarà pubblicato a brevissimo, con il Day One fissato al prossimo giovedì 2 settembre 2021. Come di consueto, l'aggiornamento introdurrà in-game una interessante selezione di contenuti inediti.

Tra questi ultimi, spiccano in particolare nuove creature, con i Cacciatori che potranno presto fronteggiare i minacciosi Oroshi Kirin, Elderfrost Gammoth e Soulseer Mizutsune. Per arricchire ulteriormente Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il prossimo aggiornamento introdurrà nel titolo anche alcune missioni inedite. Queste ultime riguarderanno in particolare il comparto multiplayer del gioco e potranno essere portate a compimento in modalità cooperativa.



Per presentare l'update, Capcom ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Dopo l'ingresso del Kulve Taroth in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin prosegue dunque a pieno ritmo il supporto post lancio offerto dal team di sviluppo, che ha già potuto festeggiare il superamento del milione di copie vendute.