Monster Hunter Stories 2: le creature di Wings of Ruin nel video del Digital Event

Come promesso da Capcom, in occasione del Digital Event del 26 maggio la compagnia giapponese ha confezionato un nuovo video approfondimento sul gameplay e sui contenuti di Monster Hunter Stories 2.

L'ultimo video speciale realizzato dalla software house nipponica contribuisce a fare luce sugli aspetti legati al sistema di combattimento, alle creature da affrontare e a tutte le attività da svolgere nella dimensione virtuale di Wings of Ruin.

Con Monster Hunter Stories 2, Capcom punta ad attrarre i fan vecchi e nuovi della serie grazie a un sistema di combattimento a turni che promette di essere particolarmente profondo, merito delle numerose mosse, degli attacchi speciali e delle abilità da sfoggiare in battaglia. Rifacendosi all'esperienza vissuta nel capitolo originale di Monster Hunter Stories, gli sviluppatori giapponesi proveranno così a rinsaldare il loro rapporto con gli appassionati costruendo attorno al gameplay una storia piena di contenuti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Wings of Ruin e vi ricordiamo che il titolo è atteso al lancio per il 9 luglio su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.