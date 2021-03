Monster Hunter Stories 2: il nuovo trailer svela data d'uscita e coop

Ad aprire il Monster Hunter Digital Event di questo pomeriggio è stato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo capitolo dello spin-off della celebre serie Capcom che ci racconterà la seconda parte della storia del protagonista e dei suoi alleati.

Il nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ci mostra infatti che all'interno dell'uovo raccolto dal gruppo di amici si nasconde il Razewing Ratha, un cucciolo di Rathalos unico i cui segreti verranno fuori nel corso di un lungo viaggio. L'evento ha anche permesso di scoprire che il gioco supporterà una modalità cooperativa online con supporto a due giocatori, i quali potranno completare insieme una selezione di quest.

Come la maggior parte delle esclusive Nintendo Switch, anche il titolo in questione supporterà gli Amiibo e, nello specifico, le nuove statuine di Ena, Razewing Ratha e Tsukino. L'utilizzo di questi oggetti consentirà ai giocatori non solo di ricevere dei bonus giornalieri ma anche una serie di armature esclusive per il personaggio di cui si utilizza l'Amiibo. Tutti i giocatori di Monster Hunter Rise potranno inoltre ricevere la Kamura Garb, un'armatura speciale che si sblocca grazie alla presenza di un salvataggio del gioco nella memoria della console ibrida.

Non mancheranno poi dei bonus dedicati ai futuri acquirenti della Deluxe Edition del gioco, il cui preorder verranno aperti a breve. In questa edizione troverete il titolo e i seguenti oggetti extra:

Kuan Coat: costume esclusivo per Ena

Razewing Armor Alpha/Beta: due corazze per il protagonista

Due set ti adesivi

Un taglio di capelli aggiuntivo per il protagonista

Pukeu-Pukei e Nergigante: costumi per Navirou

A chiudere la serie di annunci troviamo quello relativo alla data d'uscita, dal momento che il gioco arriverà in contemporanea in tutto il mondo il prossimo 9 luglio 2021, esclusivamente su Nintendo Switch.