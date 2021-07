Monster Hunter Stories 2, nuovo video: Capcom delinea i piani per il supporto post-lancio

A una settimana dall'uscita di Monster Hunter Stories 2, Capcom confeziona il video di lancio e un filmato di approfondimento che descrive con dovizia di particolari tutti i contenuti in arrivo nei prossimi mesi per supportare gli acquirenti dell'attesa avventura in esclusiva su Nintendo Switch.

In vista della commercializzazione di Wings of Ruin, il produttore della serie di Monster Hunter Ryozo Tsujimoto e il direttore di MH Stories 2 Kenji Oguro hanno svelato la roadmap post-lancio e delineato il quadro completo dei contenuti endgame accessibili da chi completerà l'avventura principale.

Gli emuli di Rider potranno accedere al primo update post-lancio sin dal 15 luglio: l'aggiornamento in questione introdurrà il compagno Canyne di Monster Hunter Rise come Monstie cavalcabile. Il programma di supporto proseguirà nelle settimane e nei mesi successivi, a cominciare dal Title Update 2 che arriverà il 5 agosto con il drago dorato Anziano Kulve Taroth e una nuova missione cooperativa, insieme ai Monstie aggiuntivi di Ignis Glavenus e Fulmen Astalos.

Il Title Update 3 arriverà invece a inizio settembre e porterà in dote l'Arcanum Mizutsune del Glacialis Gammoth e il Kirin Oscuro come nuovi Monstie. Il Title Update 4, previsto per fine settembre, aggiungerà (sempre gratuitamente) il Rex Rathalos e il Tigrex Lavico, oltre ad una nuova missione cooperativa con Kulve Taroth. A ottobre, invece, il Title Update 5 introdurrà il Rathalos Argentato e la Rathian Dorata, insieme ad uno speciale mostro misterioso, anch'esso da affrontare in una missione co-op di alto livello, che offrirà materiali per il crafting di attrezzature estremamente potenti.

Date perciò un'occhiata al trailer di lancio e al video diario confezionato da Capcom per tratteggiare l'esperienza ludica e contenutistica di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, prima della sua uscita su Nintendo Switch che ricordiamo essere prevista per il 9 luglio.