Monster Hunter Stories 2: i personaggi di supporto presentati nei nuovi trailer

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è sempre più vicino al suo esordio su Nintendo Switch e PC, fissato per il prossimo 9 luglio. Capcom ne approfitta quindi per diffondere gli ultimi trailer per il suo titolo, presentando nel dettaglio altri personaggi chiave della storia.

Nei filmati messi a disposizione in questi ultimi giorni vediamo in azione Alwin e Kayna, due dei più importanti personaggi di supporto nelle avventure di Red ed Ena. I trailer ci mostrano la caratterizzazione di questi due validi compagni di viaggio, incentrandosi anche su alcune delle spettacolari abilità che utilizzeranno in combattimento. Il titolo Capcom promette di regalare un'avventura coinvolgente, dai toni epici ed avventurosi, con la possibilità di combattere al fianco di varie creature dotate di abilità ben distinte tra loro.

Coloro che sono interessati a far proprio il gioco su Switch devono tuttavia essere pronti ad avere parecchio spazio libero sulla console o la relativa microSD: la versione fisica di Monster Hunter Stories 2 richiederà un download di 15 GB al day one, senza che siano effettive chiare le ragioni dietro a una patch così corposa da scaricare. Nel frattempo Capcom ha delineato i piani per il supporto post-lancio di Monster Hunter Stories 2, con il primo update atteso già per il 15 luglio 2021.