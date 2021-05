Monster Hunter Stories 2: preordinalo a 49.98 euro con costume DLC e poster in regalo

Monster Hunter Stories 2 è in preordine da GameStopZing, il nuovo gioco della serie Capcom può essere preordinato al prezzo di 49,98 euro con due bonus preorder inclusi, tra cui un contenuti digitale e un regalo fisico.

Prenota Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin da GameStopZing per ricevere in omaggio il bonus digitale Costume di Ena e un poster (doppio lato) dedicato al gioco. L'offerta è valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, i bonus preorder verranno consegnati il giorno del lancio al momento di finalizzare il proprio acquisto nel punto vendita.

Monster Hunter Stories 2 sarà disponibile dal 9 luglio su Nintendo Switch e PC, dopo il grande successo di Monster Hunter Rise, Capcom torna con il sequel di Monster Hunter Stories, avventura con elementi RPG dalla forte componente narrativa che tanto successo ha riscosso presso il pubblico dei più giovani. In questo nuovo episodio i giocatori vestono i panni del nipote di Red, illustre Rider dal passato celebre, dopo l'incontro con Ena (una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos) tutto cambierà, questa amicizia rappresenta il punto di partenza di un grande viaggio che vi porterà nel passato con l'obiettivo di salvare il mondo da una pericolosa minaccia.