Monster Hunter Stories 2 si prepara al lancio: il nuovo trailer svela la sequenza iniziale

Mancano ormai solo due settimane circa al debutto di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sui lidi di Nintendo Switch e PC (via Steam): per ingannare l'attesa, il team di Capcom ha deciso di stuzzicare la curiosità del pubblico con un ulteriore video dedicato.

Il colosso videoludico nipponico ha infatti reso disponibile l'intera sequenza cinematica di apertura di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente di approfondire le circostanze che caratterizzano questa nuova epopea tra i paesaggi e le creature parte dell'immaginario dell'amata serie di hunting game. Con ben 7 minuti di durata, il video offre un primo assaggio delle atmosfere del nuovo Monster Hunter Stories, apprezzata serie spin-off dell'IP di casa Capcom.

Ai giocatori in attesa di calcare i panorami del titolo, ricordiamo che in occasione dell'E3 2021, il team di Capcom ha annunciato la pubblicazione di una Demo gratuita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il contenuto sarà disponibile a brevissimo, con l'appuntamento fissato per venerdì 25 giugno e un interessante feature. I salvataggi della Demo potranno infatti essere trasferiti dai giocatori all'interno della versione finale di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, in arrivo sul mercato videoludico il prossimo 9 luglio 2021.