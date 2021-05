Monster Hunter Stories 2: nuovo trailer, annunciato un Digital Event per il 26 maggio

Smaltite le meraviglie di Monster Hunter Rise, le attenzioni sono rivolte adesso al prossimo esponente della serie Capcom in arrivo su Nintendo Switch e PC. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è atteso per luglio 2021 e inizia a mostrarsi con maggiore frequenza.

Il nuovo trailer dedicato al secondo capitolo della serie spin-off nata su Nintendo 3DS ci introduce la storia che andremo a vivere non appena il gioco sarà disponibile sugli scaffali dei negozi fisici e digitali. La trama prende il via da un festival che si svolge trascorsi una quantità indefinita di anni: il cielo viene riempito di fasci di luce rossa, e tutti i Rathalos iniziano a fuggire misteriosamente. Protagonista dell'avventura è un giovane rider che spera di seguire le orme del suo celebre nonno, Red. Durante il suo cammino incontra una ragazza di nome Ena, che ha in passato conosciuto Red e che fornisce al protagonista un misterioso uovo della guardiana Ratha.



I due custodiscono l'uovo fin quando non arriva il momento della schiusa, portando alla nascita di un cucciolo di Rathalos ovviamente ancora non in grado di volare. Ma secondo una profezia il cucciolo è esattamente la creatura che manderà in rovina il mondo non appena imparerà a volare. Al rider toccherà così prendere decisioni cruciali che potrebbero cambiare per sempre il suo futuro e quello della realtà che lo circonda.



Le novità non finiscono qui perchè Capcom ha annunciato un nuovo Monster Hunter Digital Event per il 26 maggio alle 16:00 (ora italiana), in questa occasione ne sapremo di più su Monster Hunter Stories e sull'aggiornamento 3.0 di Monster Hunter Rise.

