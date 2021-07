Monster Hunter Stories 2 è un successo: oltre un milione di copie vendute

Uscito il 9 luglio scorso, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ha raggiunto e superato quota un milione di copie vendute, cifra che include le unità fisiche e i download digitali effettuati dal Nintendo eShop e da Steam.

Su Steam in particolare Monster Hunter Stories 2 ha raggiunto picchi di 30.000 giocatori connessi in contemporanea poco dopo il lancio, un risultato sicuramente positivo per il gioco Capcom. La casa di Osaka si è detta soddisfatta non solo delle buone vendite ma anche dell'accoglienza positiva riservata dalla critica, la quale ha lodato il gioco con giudizi generalmente positivi per quanto riguarda il comparto estetico e le meccaniche di gameplay.

La saga di Monster Hunter, iniziata nel 2004 su PS2, ha raggiunto e superato quota 72 milioni di copie vendute al 31 marzo 2021, cifra che non include dunque le vendite totali di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Stories 2 e alla guida di Monster Hunter Stories 2 per PC e Switch ricordandovi che una demo del gioco è disponibile per il download gratis da Steam e dal Nintendo eShop, ideale per prendere confidenza con il gameplay e le meccaniche di questa avventura.