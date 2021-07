Monster Hunter Stories 2 è un successo su Steam: record di oltre 30.000 giocatori

Dopo aver conquistato la critica internazionale con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom sembra aver toccato le corde giuste anche della community PC.

Il nuovo capitolo della serie ha infatti trovato spazio sin dal Day One nel catalogo di Steam, dove ha messo a segno delle performance da record. Nello specifico, le 24 ore successive al lancio hanno visto connettersi in contemporanea all'hunter game la bellezza di oltre 30.000 appassionati. Cacciatori e Cacciatrici hanno costituito una community di 30.053 giocatori, pronti a cimentarsi in un viaggio alla scoperta del mistero che circonda la scomparsa dei Rathalos.

Un traguardo che pone Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin in una posizione di superiorità rispetto a tutti i precedenti JRPG che hanno raggiunto i lidi di Steam. Il record precedente era infatti detenuto da Persona 4 Golden, con 29.984 giocatori in contemporanea, e, ancora prima, da Final Fantasy XV, con 29.498 utenti. Nuova medaglia d'oro, l'opera di Capcom segna un nuovo traguardo per il genere su hardware PC.



Ricordiamo che il debutto della nuova avventura non è esclusivo dell'ecosistema PC, con il gioco che ha trovato spazio anche nel catalogo di Nintendo Switch. Per tutti i dettagli sulla produzione, vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin disponibile sulle pagine di Everyeye.