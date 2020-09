Monster Hunter Stories 2 su Switch: il Direct Mini svela l'avventura ruolistica di Capcom

Approfittando della vetrina mediatica offerta da Nintendo con il Direct Mini Partner Showcase, i vertici di Capcom hanno accompagnato l'annuncio di Monster Hunter Rise al reveal di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, anch'esso destinato ad arrivare in esclusiva su Nintendo Switch.

Il trailer proposto dall'azienda giapponese pizzica le corde della nostalgia dei tantissimi appassionati che hanno vissuto su 3DS le avventure degli eroi del primo spin-off Stories di Monster Hunter. Con Wings of Ruins, Capcom ci chiede infatti di interpretare il medesimo protagonista del capitolo originario e di assistere ai cambiamenti che avverranno nella sua vita da giovane adulto in un mondo dove i mostri, purtroppo, sono ormai in procinto di estinguersi.

Grazie al video di Monster Hunter Stories 2 possiamo apprezzare anche i cambiamenti apportati da Capcom nel comparto grafico e nello stile artistico scelto per rappresentare il suo variopinto microcosmo ruolistico, con villaggi in cui interagire con tanti personaggi, habitat naturali in cui si nascondono gli ultimi esemplari delle specie di mostri in via di estinzione e la solita cura maniacale per i dettagli delle singole creature e dei PNG.

L'uscita di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è prevista nell'estate del 2021, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.