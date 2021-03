Monster Hunter Stories 2 su Switch peserà il doppio di Rise

Manca ancora qualche mese all'uscita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, previsto per il prossimo 9 luglio su Switch e PC, ma emergono le prime informazioni su quale sarà il peso effettivo del gioco sui nostri sistemi. E a quanto pare non sarà affatto leggero.

Secondo quanto riportato sullo store Nintendo australiano, l'opera firmata Capcom e seguito del primo capitolo uscito originariamente nel 2016 su Nintendo 3DS peserà la bellezza di 14,6GB: un dato abbastanza impressionante se si pensa che Monster Hunter Rise, nuovo episodio principale della popolare serie Action/RPG, si ferma a 6,6GB. Meno della metà. Si può dunque intuire che il prossimo episodio della serie spin-off si rivelerà molto corposo in termini di contenuti, sebbene al momento le informazioni sul titolo siano ancora limitate, con Capcom che ha concentrato tutti gli sforzi di pubblicità e distribuzione su Rise, considerato il sesto capitolo principale della serie iniziata su PlayStation 2 nel lontano 2004.

In attesa quindi di avere maggiori informazioni su Monster Hunter Stories 2, che con molta probabilità arriveranno a breve data l'uscita non troppo lontana, per i fan del franchise il 2021 è senza dubbio molto interessante grazie a queste due attese release. Ricordiamo inoltre che in concomitanza con la data d'uscita Capcom distribuirà tre nuovi Amiibo incentrati su Monster Hunter Stories 2. Per quanto riguarda la serie principale, l'attesa si concludera il 26 marzo: per far passare velocemente questi ultimi giorni rimanenti potete distrarvi con la nostra corposa recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.