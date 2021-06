Monster Hunter Stories 2, trailer all'E3 2021: annunciata la Demo gratuita

A breve distanza dalla presentazione di un nuovo story trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il titolo torna a mostrarsi anche in occasione dello show E3 2021 organizzato da Capcom.

Per l'appuntamento, la compagnia nipponica ha infatti proposto un ulteriore trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato consente di dare uno sguardo maggiormente approfondito a quelle che saranno le atmosfere caratteristiche di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Ma non solo: contestualmente alla pubblicazione del video, Capcom ha inoltre confermato la pubblicazione di una Demo gratuita, che offrirà agli appassionati un primo assaggio del gameplay del gioco. L'appuntamento con il contenuto è fissato per il prossimo 25 giugno 2021.

In arrivo su Nintendo Switch e su PC, la produzione pone il giocatore nei panni del nipote di Red, un prestigioso Rider del passato. In seguito all'incontro con la misteriosa Ena, ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos, il protagonista dovrà imbarcarsi in un viaggio ricco di avventure. Per ulteriori dettagli sulla formula di gioco proposta, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin firmata da Antonello "Kirito" Bello.