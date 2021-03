Monster Hunter Stories 2: tre nuovi Amiibo annunciati da Capcom

Nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo 2021, si è tenuto il Monster Hunter Digital Event, uno show in diretta durante il quale Capcom è tornata a parlare di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, gioco in arrivo in estate e che riceverà un esclusivo set di Amiibo.

In concomitanza con l'arrivo del gioco nei negozi, previsto per il prossimo 9 luglio 2021 solo su PC e Nintendo Switch, arriveranno infatti anche tre statuine da collezione che permetteranno a tutti i possessori di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sulla console ibrida di ottenere dei bonus esclusivi. Ciascuno degli Amiibo sbloccherà infatti un bonus giornaliero e un set di armature per il personaggio relativo all'oggetto da collezione utilizzato: questo significa che sarà possibile ottenere tramite gli Amiibo dei costumi aggiuntivi per Ena, per Tsukino e per il Razewing Ratha.

Al momento sappiamo che questi tre collezionabili potranno essere acquistati esclusivamente presso i GameStop in territorio americano, ma non è stato ancora chiarito se in Europa vi sarà un accordo del genere per rendere disponibili questi Amiibo solo nei GameStop o in altre catene. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare anche il nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.