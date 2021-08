Monster Hunter Stories 2 vs MHS: com'è migliorata la serie Capcom?

È ormai trascorso qualche tempo dell'approdo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin tra le pagine del sempre più ricco catalogo videoludico di Nintendo Switch e PC.

Da allora, i giocatori hanno potuto avventurarsi tra i ricchi scenari naturali proposti dalla produzione Capcom, alla scoperta di una nuova avventura ambientata tra Rathalos e decine di altre creature. Confezionato con cura, il secondo capitolo della serie ha recuperato la formula esordita sul mercato con il primo Monster Hunter Stories. Per l'occasione, tuttavia, il team di sviluppo non si è limitato a presentare una iterazione conservativa, ma ha provveduto ad aggiungere un'ampia selezione di migliorie che hanno contribuito a rendere Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin un notevole successo di critica e pubblico, con ben oltre un milione di copie vendute già nel mese di luglio.



Per offrire una rassegna completa di tutte le novità che caratterizzano il secondo episodio della serie, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha tracciato un interessante paragone con il primo Monster Hunter Stories. Il suo viaggio nel tempo è stato tradotto in un ricco video dedicato, che potete trovare, come sempre, direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!