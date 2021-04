Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: i segreti del combat system nel nuovo video

In coincidenza dell'ultimo evento dedicato a Monster Hunter, le alte sfere di Capcom hanno pubblicato un video approfondimento sul combat system di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, l'avventura ruolistica in arrivo a luglio su PC e Nintendo Switch.

Il filmato confezionato dalla software house giapponese si è riallacciato al video di annuncio incentrato sulla storia di Wings of Ruin per fare luce sugli aspetti prettamente ludici del titolo.

L'operazione nostalgia imbastita da Capcom con Wings of Ruin viene sottolineata dall'adozione di un sistema di combattimento a turni, con attacchi, mosse speciali e abilità stratificate ma votate all'immediatezza. Lo scopo dell'avventura è infatti quello di ricreare le emozioni del capitolo originario di Monster Hunter Stories proponendo agli appassionati vecchi e nuovi della serie un ricco ecosistema di contenuti, sia narrativi che di gameplay.

Le novità del combat system seguiranno così i cambiamenti che avverranno nella vita del giovane protagonista, ricalcandone le gesta e il processo di evoluzione delle sue capacità in un mondo dove i mostri, purtroppo, sono oramai in procinto di estinguersi. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di MH Stories 2 e vi ricordiamo che il titolo arriverà il 9 luglio su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo speciale su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.