Monster Hunter Stories arriva su iOS e Android, in vendita ora su App Store e Google Play

Monster Hunter Stories è ora disponibile in Occidente su iOS e Android: uscito originariamente su Nintendo 3DS, questo spin-off con grafica in stile cartoon arriva su smartphone e tablet, scaricabile da App Store e Google Play al prezzo di 21,99 euro.

"Un mondo dominato da enormi mostri, dove le persone si guadagnano da vivere come cacciatori. Ma esiste un villaggio remoto i cui abitanti non seguono questa filosofia. Essi sono i Rider, persone che formano legami con i mostri. A differenza dei cacciatori, i Rider vivono in armonia con i mostri, formando con essi dei legami indissolubili grazie a dei misteriosi artifatti noti come Pietre del legame. I mostri che accompagnano i Rider, chiamati "Monstie," possiedono un incredibile potere. Diventando un Rider, anche tu potrai fare amicizia con tantissimi Monstie, cavalcarli ed esplorare un vasto mondo. Unisciti all'avventura e in sella!"

Oltre al gioco, Capcom ha pubblicato anche Monster Hunter Stories The Adventure Begins (scarica da App Store e Google Play) demo gratuita che permette di esplorare la prima parte dell'avventura, i salvataggi potranno essere importati nella versione completa a pagamento.