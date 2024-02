Monster Hunter Stories pronto a tornare in estate: annunciata la versione HD per Switch

Oltre ad aver fatto da palcoscenico per l'annuncio di Grounded per Nintendo Switch, il Direct febbraio lascia spazio al ritorno di Monster Hunter Stories. Originariamente pubblicato nel 2016 per 3DS, lo spin-off della serie Capcom si prepara a tornare in versione rimasterizzata su Switch nel corso della stagione estiva.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci permette di rituffarci nelle atmosfere di Monster Hunter Stories e di scoprire le novità di questa nuova edizione. Oltre a vantare un comparto grafico completamente rimasterizzato, il titolo presenta dialoghi doppiati in lingua inglese e giapponese. Sarà poi presente un museo ricco di illustrazioni e brani musicali, con cui potrete approfondire ulteriormente la vostra familiarità con il gioco e la serie di appartenenza.

In Monster Hunter Stories vesiterete i panni di un Rider, intento a reclutare mostri e combattere al loro fianco in battaglie a turni. Il suo obiettivo è debellare il Flagello Nero che sta infettando e devastando il mondo. Gli appassionati della serie di Monster Hunter non faticheranno a riconoscere numerose creature apparse in altri capitoli del franchise di Capcom.

