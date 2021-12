Monster Hunter Rise Sunbreak, il Lunagaron si mostra ai Game Awards: annunciati 3 amiibo

Lo show dei Game Awards ha fornito l'assist perfetto a Capcom, la quale ha approfittato della risonanza mediatica garantita dall'evento di Geoff Keighley per mostrare un nuovo sfavillante trailer di Sunbreak, prima massiccia espansione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch e annunciare tre amiibo

Il filmato ha mostrato in azione il Lunagaron, nuovo temibile mostro che si aggira dalle parti di Elgado, il nuovo avamposto presso il quale sbarcano i personaggi dell'espansione, per poi concludersi confermando l'estate del 2022 come finestra di lancio. L'occasione si è anche rivelata propizia per l'annuncio di tre nuovi amiibo, che verranno lanciati in contemporanea con l'espansione: Malzeno, il fiore all'occhiello della nuova espansione; il Palamute con l'armatura Canyne Malzeno X; il Palico con l'armatura Felyne Malzeno X. Potete ammirarli tutte e tre nell'immagine allegata in calce a questa notizia.

Monster Hunter Rise, ricordiamo, è al momento disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, ma presto arriverà anche su PC, il 12 gennaio 2022 per la precisione. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa scaricando la demo gratis di Monster Hunter Rise su Steam, che permette di affrontare una manciata di missioni tutorial e temibile terzetto di creature composte da Gran Izuchi, Mizutsune e Magnamalo. Nel giro di poche settimane dal lancio, la nuova versione PC eguaglierà l'edizione di Nintendo Switch in materia di patch e contenuti.