Monster Hunter su Switch, nuovi leak: si chiamerà Rise e sarà svelato al Direct Mini?

Un utente di Reddit che riferisce di essere in contatto con gli sviluppatori del rumoreggiato Monster Hunter per Switch ha condiviso tutta una serie di anticipazioni sul gameplay e sui contenuti di questo progetto che, a suo dire, è in procinto di essere svelato da Capcom.

A detta del redditor conosciuto come PracticalBrush16, il titolo si chiamerà Monster Hunter Rise ed è destinato ad arrivare su Nintendo Switch il 26 marzo del 2021, quantomeno in Giappone. MH Rise dovrebbe ispirarsi alle atmosfere, al folklore e alla storia del paese del Sol Levante come Monster Hunter Portable 3rd per PSP.

Quanto alle dinamiche di gioco e ai contenuti di Rise, l'autore di questo leak specifica che gli appassionati avranno la possibilità di servirsi di Palico e di altre creature da cavalcare per facilitare l'esplorazione delle ambientazioni. Nelle anticipazioni del redditor trovano spazio anche un rampino fatato (che consentirà al nostro alter-ego di agganciarsi a qualsiasi cosa), delle nuove combo da sfruttare in battaglia e nelle battute di caccia più intense, tantissime creature inedite che andranno a popolare il mondo di gioco e il ritorno di Arzuros, Nerscylla, Shrouded e Tobi Kadachi.

Monster Hunter Rise, quindi, potrebbe essere tra i protagonisti del Direct Mini Partner Showcase, l'evento digitale organizzato da Nintendo per le ore 16:00 di oggi, giovedì 17 settembre.