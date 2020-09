Monster Hunter Switch verrà annunciato domani? Dusk Golem sa qualcosa sul Direct!

Da tempo si parla di un nuovo Monster Hunter per Nintendo Switch in fase di sviluppo negli studi di Capcom, durante l'estate Shinobi ha confermato l'esistenza del progetto e anche Dusk Golem si è più volte espresso a riguardo.

L'annuncio del Nintendo Direct Mini Partner Showcase di settembre ha ovviamente scatenato gli insider, tra questi troviamo anche Dusk Golem che ha ricondiviso il Tweet di Nintendo invitando i suoi follower a seguire l'evento.

Interrogato sull'argomento, l'insider ha confermato di essere a conoscenza di "qualcosa" sull'evento di domani, ma ovviamente non si è sbilanciato in alcun modo. Dusk Golem è una voce molto vicina a Capcom e il suo interesse per il Direct Mini ha fatto subito pensare al possibile annuncio di un nuovo capitolo di Monster Hunter per Nintendo Switch.

Difficile dire se effettivamente vedremo Monster Hunter oppure, Capcom potrebbe aver deciso di portare altri giochi su Switch, certo è che i rumor sono sempre più insistenti e parlano di un gioco dedicato ad un pubblico più giovane rispetto a Monster Hunter World, più vicino a Monster Hunter Stories per Nintendo 3DS. Ne sapremo di più domani? Seguiremo il Direct su Twitch dalle 15:30, lo scopriremo insieme il 17 settembre.