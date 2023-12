Monster Hunter Wild, Resident Evil 4 Gold Edition e Dishonored 3 ai TGA, dice un leaker

A ormai poche ore dall'inizio della kermesse dei The Game Awards 2023, si fanno strada nuovi rumor riguardanti alcuni dei più importanti annunci a cui assisteremo durante l'evento condotto da Geoff Keighley.

Oltre che per premiare i giochi migliori di quest'ultima annata, i The Game Awards sono ormai da anni palcoscenico di grandi annunci da parte dei più importanti publisher dell'industria videoludica. Basandoci sulle voci di corridoio che si stanno spargendo in queste ultime ore, sembra che anche durante questa edizione non rimarremo a bocca asciutta.

Secondo un rumor diffuso nel server Discord di The Snitch dal noto leaker Dusk Golem (che spesso ha anticipato dettagli sulle serie di Resident Evil e Silent Hill), stanotte ci saranno i reveal di tre giochi piuttosto importanti: il già vociferato Resident Evil 4 Gold Edition, Monster Hunter 6 e Dishonored 3.

Resident Evil 4 Gold Edition è apparso anticipatamente tra le pagine di Metacritic, e i dubbi sul suo annuncio diventano sempre più flebili con l'avvicinarsi dell'evento. Di Monster Hunter Paradise ne abbiamo già sentito parlare in passato, e il nuovo hunting game potrebbe costituire il "gioco segreto" citato da Capcom in arrivo entro marzo 2024 (tuttavia, sembra che il nome definitivo del gioco sarà Monster Hunter Wild). Infine, è stato già l'insider Nate the Hate ad anticipare che Arkane che avrebbe annunciato un nuovo titolo ai TGA, e questo potrebbe rispondere al nome di Dishonored 3. Al momento non ci rimane che attendere le ultime ore che ci separano dai TGA per scoprire se i leak si riveleranno fondati o meno.