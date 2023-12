Monster Hunter Wilds: 3 cose che vi sono sfuggite dal Reveal Trailer

Tra le sorprese dei Game Awards 2023 spicca Monster Hunter: l'iconica saga action ruolistica di Capcom si è ritagliata un ampio spazio nel corso dell'evento mediatico di Geoff Keighley, e nelle discussioni intavolate dalla community nei giorni successivi, grazie allo spettacolare Reveal Trailer di Monster Hunter Wilds.

Il nuovo capitolo dell'hunting game targato Capcom vedrà la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2025, con gli sviluppatori che promettono di condividere nuovi dettagli su Monster Hunter Wilds nell'estate del 2024.

Nei mesi che ci dividono dalla prossima, importante infornata di dettagli e gameplay da parte della software house giapponese, le uniche informazioni a nostra disposizione per tratteggiare i contorni ludici, narrativi, grafici e contenutistici di MH Wilds sono quelle offerte proprio dal video di presentazione dei TGA 2023. Eccovi allora un nostro speciale sui tre 'segreti nascosti in bella vista' del trailer di Monster Hunter Wilds che potrebbero esservi sfuggiti.

Un enorme mondo di roccia e sabbia

La scelta operata da Capcom di mostrare solo ed esclusivamente un'ambientazione desertica o 'in stile Borderlands' nelle ricche scene di gameplay e in-engine del primo video di MH Wilds non sembra essere affatto casuale, specie considerando il nome stesso scelto dagli sviluppatori nipponici per indicare il prossimo capitolo dell'hunting game.

Il 'lato selvaggio' promessoci dal nuovo Monster Hunter, quindi, potrebbe esprimersi in tutta la sua potenza con un approccio compiutamente open world da sperimentare, appunto, sullo sfondo di un'enorme ambientazione desertica, con biomi giganteschi imperlati da villaggi e montagne.

Ovviamente, ciò non significa che Monster Hunter Wilds dovrebbe offrire solo ed esclusivamente degli scenari desertici, ma la scelta compiuta da Capcom nel presentare MH Wilds come un'avventura da vivere tra dune, savane e distese di rocce brulle lascia presagire delle profonde modifiche al sistema di esplorazione, alle dinamiche di caccia e, più in generale, alla progressione delle attività da svolgere.

Le cavalcature come elemento centrale del gameplay

Dalla loro prima comparsa in MH Stories alle sperimentazioni compiute da Capcom con MH Iceborne prima e MH Rise poi, le cavalcature promettono (o minacciano?) di trasformarsi in una componente fondamentale del gameplay della serie, anche in funzione della probabile svolta open world di Monster Hunter Wilds suggeritaci dagli stessi sviluppatori giapponesi con il trailer di presentazione dei TGA 2023.

Da semplici 'facilitatori dell'esplorazione', i nuovi compagni d'avventura che avremo modo di cavalcare in MH Wilds dovrebbero garantirci delle soluzioni di gameplay all'insegna dell'originalità, prova ne siano le sequenze mostrateci da Capcom con il personaggi intento a planare, effettuare ampi salti, attraversare terreni impervi e sfrecciare a perdifiato tra le mandrie dei mostri da cacciare.

Sempre in funzione delle cavalcature, e del loro utilizzo pressoché obbligato, troviamo poi i passaggi del Reveal Trailer che mostrano tempeste di sabbia e altri pericoli ambientali: tutto lascia intendere, quindi, che il rapporto simbiotico tra il nostro cacciatore e la sua cavalcatura ricoprirà un ruolo di primaria importanza non solo nell'economia complessiva del sistema di esplorazione e combattimento, ma anche nella storia o, comunque, nella lore di un mondo selvaggio percorso da eroi in sella alle proprie creature fedeli.

Il 'segreto generazionale'

Un altro dettaglio sfuggito a chi ha ammirato in diretta il video di annuncio del nuovo hunting game di Capcom è quello legato al cosiddetto segreto generazionale di Monster Hunter Wilds che, secondo alcuni, sarebbe stato inserito nel logo stesso del titolo.

Osservando con attenzione la key art del nuovo capitolo di MH, è impossibile non notare il numero sei disegnato idealmente dai motivi a spirale che caratterizzano il logo. Ma non solo. Il sei si ripete anche nel numero stesso di creature draconiche stilizzate che compaiono sul logo: è perciò difficile ritenerla una pura e semplice coincidenza.

Il dibattito alimentato sui social e sui forum di settore da questa scoperta ha così spinto in molti a teorizzare la volontà, da parte di Capcom, di fare di Monster Hunter Wilds il sesto capitolo 'maggiore' della serie; altri, invece, ritengono che il simbolismo suggerito dal logo anticipi in qualche modo il tema della campagna principale. Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Capcom, quindi, non ci resta che attendere l'apertura della nuova finestra comunicativa promessaci dal team giapponese per l'estate del prossimo anno.