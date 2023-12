Monster Hunter Wilds, l'annuncio inaspettato ai TGA: l'hunting game è realtà!

Fino all'ultimo momento dei The Game Awards, con un evento ricco di annunci di nuove IP, continuano a sopraggiungere grandi sorprese; sorprese che, come nel caso di Capcom e del suo hunting game, hanno sorpreso la community videogiocatrice: Monster Hunter Wilds è realtà ed è stato mostrato ai The Game Awards 2023.

Il trailer della prossima iterazione della popolare saga videoludica è giunto come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando la data dell'anniversario della serie tutt'altro che alle porte. Monster Hunter compirà vent'anni nel marzo 2024, data nella quale si credeva che sarebbero giunte le prime informazioni sul futuro della serie. Tuttavia, non è stato così: Capcom ha rotto il silenzio con largo anticipo.

Nella serata dei The Game Awards, infatti, la software house nipponica ha presentato al mondo intero Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della serie in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Monster Hunter abbraccia la next-gen videoludica, realizzando un progetto che tenterà di innalzare l'asticella qualitativa della serie. Tuttavia, i risultati di tali lavori potranno essere colti tra parecchio tempo: infatti, Monster Hunter Wilds uscirà nel 2025 (data da definire). Si attendono dunque maggiori informazioni nei prossimi mesi, ovvero quando inizieranno i festeggiamenti per il secondo decennio di una delle saghe Capcom più importanti. I TGA sono giunti al termine; qui di seguito vi riportiamo l'elenco di tutti i vincitori ai The Game Awards.