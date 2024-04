Monster Hunter Wilds è il gioco più desiderato su Famitsu: si attende il 2025 per cacciare

L'hunting game per antonomasia sta per arrivare: dopo aver preso visione del primo trailer ufficiale di Monster Hunter Wilds, la celebre IP targata Capcom è tornata sulla cresta dell'onda. L'attesa si fa sentire da tutti i fan della serie e come visto dai recenti risultati dei sondaggi su Famitsu, Monster Hunter Wilds è tra i giochi più desiderati.

Sebbene un noto insider abbia rivelato molti dettagli sull'uscita di Monster Hunter Wilds, l'avventura di Capcom è ancora avvolta dal mistero. I prossimi mesi potrebbero essere cruciali per i cacciatori di tutto il mondo, i quali sono impazienti di poter mettere le mani sul titolo. Come detto in apertura, Monster Hunter Wilds è il gioco più atteso da Famitsu, stando alla classifica di inizio aprile: con ben 578 voti, infatti, il venturo hunting game sovrasta produzioni del calibro di Stellar Blade, Leggende Pokémon Z-A e molto altro. Curiosi di sapere quali sono gli altri titoli più desiderati? Ecco allora l'elenco completo qui di seguito.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 578 voti [Switch] Paper Mario: La porta dei mille anni - 546 voti [PS5] Pragmata - 398 voti [Switch] SaGa Emerald Beyond - 294 voti [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 292 voti [PS5] Sand Land - 265 voti [Switch] Leggende Pokémon: Z-A - 191 voti [Switch] Il professor Layton e il nuovo mondo di Steam - 189 voti [PS5] SaGa Emerald Beyond - 188 voti [PS5] Metafora: ReFantazio - 186 voti [Switch] Powerful Pro Baseball 2024-2025 - 164 voti [Switch] Luigi's Mansion 2 HD - 148 voti [Switch] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 140 voti [PS5] Gundam Breaker 4 - 138 voti [Switch] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars - 136 voti [PS5] Stellar Blade - 135 voti [PS5] Visions of Mana - 133 voti [Switch] Monster Hunter Stories - 127 voti [Switch] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Spazzare la tavola - 125 voti [Switch] Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo - 124 voti [PS5] Shin Megami Tensei V: Vengeance - 122 voti [Switch] Ushiro - 117 voti [Switch] Shin Megami Tensei V: Vengeance - 111 voti [PS5] Silent Hill 2 - 103 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 95 voti [Switch] Gundam Breaker 4 - 87 voti [Switch] Romance of the Three Kingdoms 8 Remake - 85 voti [Switch] Inazuma Eleven: Victory Road - 74 voti [Switch] Endless Ocean: Luminous - 60 voti [Switch] Tokyo Spell Carnival - 58 voti

Qual è il vostro gioco più atteso? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Vi aspettiamo!

