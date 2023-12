Monster Hunter Wilds è open world? L'analisi del video dei TGA tra sogni e timori dei fan

Il reveal di Monster Hunter Wilds ha sorpreso il pubblico dei Game Awards 2023 con un trailer che ha scatenato l'immediata reazione della community, prova ne sia il dibattito che sta avendo luogo sui social e sui forum in merito alle implicazioni di una possibile virata open world della serie targata Capcom.

La casa di sviluppo giapponese, d'altronde, ha già adottato un simile approccio con Dragon's Dogma 2 e promesso di servirsi del nuovo motore grafico REX Engine di Capcom per 'superare i limiti' e sbloccare il pieno potenziale degli strumenti di sviluppo adottati dai propri designer.

Le enormi distese di sabbia e le ambientazioni senza soluzione di continuità che caratterizzano le scene in-engine di Monster Hunter Wilds hanno così spinto tanti fan dell'hunting game di Capcom a discutere del possibile futuro della serie in ottica open world. Come possiamo intuire leggendo i post su Twitter/X e i messaggi condivisi su forum come Reddit, in molti sperano che l'approccio open world suggerito dal trailer dei TGA 2023 sproni Capcom a svecchiare le formule ludiche e narrative della serie di Monster Hunter, mentre altri non nascondono di nutrire un certo timore e un pizzico di apprensione per i grandi cambiamenti richiesti dall'approccio free roaming e, con esso, dalla necessità di esplorare scenari di enormi dimensioni per combattere i mostri e approntare le battute di caccia sia da soli che in multiplayer.

A voi la parola, dunque: cosa ne pensate della possibile 'virata open world' della serie di Monster Hunter con il progetto di MH Wilds in arrivo nel 2025? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro approfondimento sui 5 giochi che avremmo voluto vedere ai Game Awards 2023.