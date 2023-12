Monster Hunter Wilds uscirà su Nintendo Switch 2?

Monster Hunter Wilds è stata una delle (poche) sorprese dei The Game Awards 2023: alla fine dello show di Geoff Keighley, Capcom ha annunciato il gioco con un trailer, confermando l'uscita nel corso del 2025. Ma lo vedremo anche su Switch 2?

Monster Hunter Wilds esce su Nintendo Switch 2?

Attualmente purtroppo la risposta a questa domanda è no, Monster Hunter Wilds non è stato confermato per la prossima console Nintendo. Capcom ha annunciato che Monster Hunter Wilds uscirà nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, tagliando fuori sia le console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One, sia Nintendo Switch.

Questo è comprensibile dal momento che il gioco arriverà come detto tra almeno due anni. Un lancio su Nintendo Switch 2 potrebbe non essere del tutto escluso, ad oggi però Nintendo non ha svelato ufficialmente la sua prossima console e dunque è difficile pensare che Capcom o altri publisher possano confermare l'esistenza di giochi in sviluppo per questa piattaforma.

Dunque mai dire mai, Capcom e Nintendo hanno da sempre un ottimo rapporto e negli ultimi anni la serie Monster Hunter ha fatto faville su Switch (pensiamo al grande successo di Monster Hunter Rise). Monster Hunter Wilds tornerà a mostrarsi nell'estate 2024 e magari per allora ne sapremo di più.