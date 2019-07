Monster Hunter Wolrd a 4K e 60 FPS? Nvidia annuncia il supporto al DLSS su PC

Buone notizie per Cacciatori e Cacciatrici attivi sulla versione PC di Monster Hunter: World. Nvidia ha infatti annunciato alcune interessanti novità per l'action-RPG di Capcom.

In particolare, l'azienda ha confermato che un nuovo aggiornamento introdurrà il supporto al DLSS, acronimo che indica il Deep Learning Super Sampling. Grazie all'utilizzo dell'IA e alle caratteristiche delle schede grafiche della serie GeForce RTX 20-, Nvidia anticipa che "i giocatori potranno utilizzare impostazioni di gioco e risoluzioni più elevate godendo contemporaneamente di un framerate rapido e fluido".

Per illustrare le potenzialità del DLSS, è stato condiviso da Nvidia un'utile infografica, che potete trovare direttamente in calce a questa news. Quest'ultima illustra le differenze di performance che coinvolgono le schede grafiche RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080 ed RTX 2080 Ti, segnalando come il DLSS possa "potenziare le performance a 4K fino al 50% nei momenti più esigenti del gioco". Sempre in calce, potete notare che Nvidia aggiungerà anche un'opzione di regolazione della nitidezza.

L'esordio del supporto al DLSS arriverà con un aggiornamento, pianificato da Capcom per il 18 luglio alle ore 00:00 UTC.



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che il mese di luglio vedrà il ritorno nel gioco di Capcom di un evento crossover tra Monster Hunter World e The Witcher 3.