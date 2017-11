Monster Hunter World: alcuni filmati ci presentano la Valle Putrefatta

ha recentemente aggiornato il sito ufficiale di, aggiungendo nuove informazioni e cinque brevi filmati incentrati sulla Valle Putrefatta e sui pericolosi mostri che la abitano.

La Valle Putrefatta giace nelle profondità degli altipiani corallini e deve il suo nome ai resti degli animali in decomposizione che ricoprono un ruolo importante nella formazione e nel mantenimento del particolare ecosistema che caratterizza quest'ambientazione. Un'altra caratteristica unica di questo luogo sono i batteri che dando vita all'Effluvio divorano qualsiasi materia organica al suo interno. Nella valle putrida incontreremo: il Gran Girros, mostro dotato di grandi zanne che secernono un veleno paralizzante; il Radobaan, un gigantesco wyvern che utilizza le ossa delle carcasse come cibo o armatura e che si difende e si sporta raggomitolandosi; l'Odogaron, creatura estremamente aggressiva che si aggira nella Valle in cerca di resti. L'ultimo filmato, infine, ci mostra l'hub di ritrovo.

Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC in un secondo momento. La beta sarà invece lanciate il 9 dicembre su Playstation 4 (esclusivamente riservata agli abbonati al PS Plus), supporterà le modalità single player e multiplayer fino a 4 giocatori e includerà tre missioni ambientate nella Foresta Antica e nelle Guglie Selvagge, in cui dovremo dare la caccia al Gran Jagras, all'Anjanath e al Barroth.