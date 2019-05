Monster Hunter World a 12 milioni di copie vendute, nuovo livestream il 10 Maggio

Nonostante sia uscito ormai un anno e mezzo fa, Monster Hunter World si sta continuando a rivelare un grandissimo successo per Capcom. Sono stati infatti diffusi i dati finanziari di Capcom relativi all'ultimo anno fiscale e il gioco ha trainato nuovamente i risultati in positivo.

I principali artefici del successo di Capcom sono infatti Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, ma lo stesso Monster Hunter World, che ha avuto un ruolo principale nei risultati dello scorso anno fiscale, si è rivelato un'arma più che positivo anche per quanto riguarda quello in corso, raggiungendo la bellezza di 12 milioni di unità vendute. Per farvi un'idea ulteriore sulla validità del titolo, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Monster Hunter World.

Si tratta di un record assoluto per la software house, che dunque fa bene a continuare a puntare sul videogioco in questione. Capcom ha infatti annunciato novità in arrivo per Monster Hunter World, che saranno svelate in un livestream in programma per il 10 maggio alle 01:00 del mattino (ora italiana), quando sarà rivelato l'aggiornamento primaverile del gioco e probabilmente i primi dettagli su Iceborne, la prima espansione in arrivo in autunno.

La diretta vedrà la partecipazione del team di sviluppo e del producer Ryozo Tsujimoto, che dunque ci mostreranno cosa bolle in pentola per il futuro del titolo. Cosa vi aspettate?