Monster Hunter World: 12 minuti di gameplay dalla Beta

ha pubblicato una serie di video gameplay tratti dalla Beta di, versione di prova attualmente disponibile super tutti gli abbonati al Plus. I filmati sono proposti in cima e in calce alla notizia.

Questa versione di prova include tre missioni single player giocabili anche in co-op fino a quattro giocatori, ognuna caratterizzata da un particolare livello di difficoltà e da specifici mostri da cacciare. Ricordiamo che la Beta è disponibile soltanto per gli abbonati PlayStation Plus, e potrà essere giocata fino al 12 dicembre: state approfittando di questa occasione? Intanto potete gustarvi i video gameplay che vi abbiamo riportato insieme alla notizia.

La versione completa di Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 su PS4 e Xbox One, e in seguito anche su PC.