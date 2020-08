Monster Hunter World: oltre 16 milioni di copie vendute, quasi 6 per Iceborne

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per presentare i risultati finanziari dello scorso trimestre, Capcom ha sottolineato gli ottimi risultati ottenuti dal progetto Monster Hunter World, ad oggi il singolo gioco della compagnia più venduto di sempre.

Monster Hunter World ha raggiunto quota 16 milioni di copie distribuite mentre l'espansione Iceborne ha superato le 5.8 milioni di unità distribuite, per un totale che supera abbondantemente i 20 milioni di pezzi, un successo quindi certamente importante per il gioco Capcom.

Sono in tanti ad aspettarsi un sequel di Monster Hunter World su Xbox Series X e PlayStation 5, al momento la casa di Osaka non si è sbilanciata in merito limitandosi a dire che il supporto al gioco continuerà, come dimostrano i più recenti aggiornamenti per Monster Hunter World Iceborne.

E per quanto riguarda l'arrivo di MH World su Switch? Anche in questo caso tutto tace ma si pensa che Capcom possa essere al lavoro su uno spin-off pensato per un pubblico più giovane, sullo stile di Monster Hunter Stories uscito su Nintendo 3DS e smartphone. E voi cosa ne pensate? Vedremo Monster Hunter World 2 o Capcom evolverà la serie magari con un nuovo brand, dando così inizio ad un nuovo ulteriore filone per la sua celebre saga?