Monster Hunter World a 25 milioni, MH Stories 2 PS4 e MH Stories Remaster hanno una data

In occasione dell'inizio dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Monster Hunter, Capcom ha annunciato che Monster Hunter World e Monster Hunter World Iceborne Master Edition hanno venduto complessivamente oltre 25 milioni di copie in formato fisico e digitale.

Ad oggi, la serie Monster Hunter ha venduto 97 milioni di copie (dato aggiornato al 31 dicembre 2023), il franchise nato nel 2004 si appresta quindi a tagliare il traguardo dei 100 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo.

Ma le novità non finiscono qui perché Capcom ha confermato che Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin per PlayStation 4 uscirà il 14 giugno 2024, dopo essere approdato nel 2021 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. Lo stesso giorno uscirà anche Monster Hunter Stories Remaster per PS4, Nintendo Switch e PC, riedizione dell'acclamato RPG uscito su Nintendo 3DS nel 2016. In Europa sarà disponibile anche il pacchetto Monster Hunter Stories Collection che include Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Un 2024 quindi scoppiettante per la serie Capcom, in attesa del lancio di Monster Hunter Wilds nel 2025, il nuovo gioco della saga dovrebbe comunque tornare a mostrarsi al pubblico nei prossimi mesi dopo essere stato annunciato ai The Game Awards dello scorso dicembre con un teaser.