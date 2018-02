Monster Hunter World: 6 milioni di copie distribuite, patch e nuovo evento di Horizon

ha annunciato cheha raggiunto e superato quota sei milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio, cifra che includ sia le unità spedite ai rivenditori che i download digitali da PlayStation Store e Xbox Store.

Si tratta del gioco della serie più veloce di sempre ad aver raggiunto il traguardo delle sei milioni di copie, di queste oltre 1.5 milioni sono state vendute al lancio in Giappone, fattore che ha reso Monster Hunter World il vidogioco per PS4 più venduto di sempre in Asia.

Le novità però non finiscono qui perchè Capcom ha pubblicato anche le patch 1.05 su PlayStation 4 e 1.0.0.10 su Xbox One, questi due aggiornamenti risolvono vari bug, tra cui un problema tecnico con il corretto assegnamento del 5 Million Celebration Item Pack, la cui disponibilità è stata estesa fino al 22 febbraio.

Infine, è stato pubblicato il calendario aggiornato delle prossime sfide, grazie al quale scopriamo il ritorno dell'apprezzato evento di Horizon Zero Dawn, in programma dal 28 febbraio al 16 marzo unicamente su PlayStation 4.