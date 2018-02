Monster Hunter World: 653 mila copie digitali vendute in Giappone nei primi 3 giorni

Sono passate più di tre settimane dal lancio di, ma solo oggi sono arrivati i primi dati di vendita relativi al mercato digitale.

Secondo quanto riferito da Famitsu, nei primi tre giorni di commercializzazione in Giappone (dal 26 al 28 gennaio 2018) sono state vendute ben 652.614 copie digitali. Si tratta di un quantitativo senza dubbio importante, considerato che nel medesimo lasso di tempo ne sono state acquistate 1.350.412 sul mercato retail. Ciò significa che l'hunting game di Capcom ha debuttato piazzando in un solo weekend oltre 2 milioni di unità (combinate) in madrepatria.

Da allora, il totale delle copie vendute sul mercato tradizionale è salito a 1.750.969, mentre non si hanno notizie, al momento, dei risultati conseguiti sulle piattaforme digitali dal 28 gennaio in poi.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile in Giappone solamente su PlayStation 4, mentre dalle nostre parti anche su Xbox One. La versione PC, invece, verrà pubblicata nel corso del prossimo autunno. Secondo Media Create, gli incredibili risultati del gioco nella terra del Sol Levante (dove è subito diventato il titolo PS4 di maggior successo di sempre) sono tra i responsabili del calo delle vendite di Dynisty Warriors 9.