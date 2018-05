Monster Hunter World: 7.9 milioni di copie distribuite, anno record per Capcom

Capcom ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi all'anno fiscale 2017 (terminato il 31 marzo 2018). Grazie alle ottime vendite di Monster Hunter World e Resident Evil 7, il publisher ha registrato i migliori profitti di sempre della sua storia.

Come segnalato da DualShockers, Monster Hunter World ha segnato la bellezza di 7.9 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, senza contare che il gioco deve ancora sbarcare su PC il prossimo autunno. Con i dati aggiornati al 31 marzo 2018, inoltre, Resident Evil 7 è arrivato a quota 5.1 milioni di copie vendute in tutto il mondo, contribuendo a sua volta a segnare per Capcom il miglior anno della sua storia in termini di profitti.

Parlando di Monster Hunter World, in particolare, Capcom ha sottolineato l'importanza rivestita dal franchise a livello internazionale, un riconoscimento di qualità sull'operato della compagnia. Questo successo, inoltre, evidenzia lo stato di salute del mercato console, altro elemento fondamentale alla base degli ottimi risultati. La compagnia giapponese ha fatto riferimento anche agli eSport, considerandolo un altro tassello importante del suo mosaico finanziario (basti pensare alla popolarità di Street Fighter V nel panorama delle competizioni elettroniche).

