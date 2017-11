Monster Hunter World: 7 minuti di gameplay negli Altipiani Corallini

ha recentemente pubblicato su Yotube un nuovo video gameplay diche ci offre la possibilità di ammirare gli, una particolare ambientazione che ricorda i fondali marini.

Il filmato, che potete visualizzare seguendo questo indirizzo, ci mostra inoltre alcune sequenze di combattimento contro uno dei mostri che potremo incontrare negli Altipiani Corallini: il Paolumu, curiosa creatura alata che si ciba delle uova di corallo, in grado sferrare potenti attacchi con la coda e di librarsi in volo gonfiando le sacche che ha in corpo. Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre debutterà su PC in un secondo momento. La beta invece partirà il 9 dicembre su Playstation 4 e sarà riservata esclusivamente agli utenti abbonati al PS Plus. Ieri Capcom ha mostrato tramite alcuni video un'altra delle ambientazioni che potremo esplorare nel corso dell'avventura: la Valle Putrefatta.