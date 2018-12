Monster Hunter World accoglie i costumi di Assassin's Creed

La Confraternita degli Assassini invade silenziosamente l'universo fantasy di Monster Hunter World su PC, PlayStation 4 e Xbox One con un evento crossover a tema Assassin's Creed.

Pur senza essere stato annunciato dalle alte sfere di Capcom, l'evento sembrerebbe essere già attivo o almeno questo è ciò che suggeriscono i sempre più numerosi casi di avvistamento dell'iconica cappa indossata dai protagonisti della serie action free roaming di Ubisoft.

La scoperta, effettuata dai membri del forum videoludico di ResetEra, ha spinto molti appassionati di Monster Hunter World a realizzare dei video che testimoniano la comparsa dei costumi a tema Assassin's Creed e delle sfide a tempo da svolgere per ottenerle.

Nel video che trovate in calce alla notizia, il gestore del canale YouTube di DarkHero prova a ricostruire l'intera vicenda e offre dei consigli per coloro che desiderano compiere queste attività nella speranza, così facendo, di rimpinguare il guardaroba digitale del proprio cacciatore di mostri con l'ambito costume della Confraternita degli Assassini (ma non solo, considerando la veste di Bayek).

L'ingresso di Assassin's Creed nel mondo di Monster Hunter World segue di qualche giorno l'inizio di For the Creed, l'evento di For Honor dedicato all'action di Ubisoft che si protrarrà fino al 10 gennaio e consentirà a tutti i Vichinghi, Samurai, Cavalieri e Wu Lin di immergersi in esperienze multiplayer competitive realizzate dalla Abstergo e dedicate all'eterna lotta tra i Templari e gli Assassini.