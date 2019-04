Monster Hunter World si aggiorna con le Texture HD su PC

Capcom ha pubblicato, come promesso la scorsa settimana, il nuovo aggiornamento di Monster Hunter World che aggiunge le Texture HD alla versione PC del gioco. Di seguito, il changelog della patch 5.2 e tutti i dettagli.

"Aggiunto il supporto per il DLC High Resolution Texture Pack. Questo pacchetto può essere scaricato gratuitamente dal Negozio di Steam per abilitare le texture ad alta risoluzione in gioco. Dopo averlo scaricato, accedi a Menu del titolo > Opzioni > Schermo > Impostazioni grafiche avanzate per attivarlo. Il pacchetto High Resolution Texture Pack richiede almeno 40GB di spazio libero e 8GB di memoria grafica (VRAM). Assicurati di verificare i requisiti di sistema sulla pagina di download prima di scaricare il pacchetto.

Aggiunta l'opzione "TAA+FXAA" alla voce "Anti-aliasing" nelle Impostazioni grafiche avanzate. Accedi a Menu del titolo > Opzioni > Schermo > Impostazioni grafiche avanzate per cambiare questa impostazione. Aggiunto un indicatore nel menu Impostazioni grafiche avanzate che mostra quanta PC VRAM (memoria grafica) stai utilizzando a seconda delle impostazioni."

Oltre al supporto per il DLC High Resolution Texture Pack, l'aggiornamento abilita l'opzione TAA+FXAA e corregge alcuni bug e problemi tecnici con l'obiettivo di migliorare la stabilità del gioco, inoltre vengono anche corretti termini errati utilizzati in fase di localizzazione e adattamento.