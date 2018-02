Monster Hunter World: aggiornato il calendario delle quest fino al 15 marzo

Capcom ha aggiornato il calendario delle quest attive e in arrivo sufino al 15 marzo, tra cui troviamo le nuove sfide dedicate a

Potete consultare il calendario aggiornato sul sito di Capcom, ricordiamo che oggi, venerdì 23 febbraio, partirà la quest per ottenere l'armatura di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn. Al momento non sembrano essere previste patch e aggiornamenti per abilitare le nuove sfide, un minor update potrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.

Ricordiamo che Monster Hunter World ha venduto ad oggi oltre sei milioni di copie in tutto il mondo, Capcom ha garantito un supporto post lancio a lungo termine, in primavera arriveranno anche i primi DLC gratuiti, altri contenuti sono attesi anche per i mesi successivi, maggiori dettagli verranno svelati in seguito.