Monster Hunter World: annunciata la demo a tempo limitato su PS4 e Xbox One

Durante il corposo development update tenuto nelle scorse ore, il producer di Monster Hunter World, Ryozo Tsujimoto, ha annunciato che l'hunting game sarà presto disponibile in prova gratuita su PlayStation 4 e Xbox One.

La demo permetterà agli interessati di avventurarsi alla caccia degli iconici mostri presenti nella mappa di gioco, nonché di affrontare svariate missioni online, di massimo tre stelle di difficoltà. Le quest saranno giocabili anche in compagnia di chi fosse in possesso del gioco completo, e tutti i progressi raggiunti nella versione di prova potranno essere trasferiti nel caso decidiate di acquistare in via definitiva il titolo. Capcom ha specificato che i giocatori potranno avanzare liberamente nel corso della campagna fino alla quest del Tobi-Kadachi.

Specifichiamo che si tratta di una demo a tempo limitato: potrete infatti mettere le mani sull'hunting game dalle ore 01:00 del 12 dicembre alle ore 00:59 del 18 dicembre. Per scaricare la vesione trial di Monster Hunter World vi basterà avviare il download del file dal PlayStation Store o dall'Xbox Store.

Monster Hunter World è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel development update, Capcom ha svelato l'arrivo dell'espansione Iceborn, dell'atteso G-Rank, un crossover con The Witcher 3, e di tante altre novità. In occasione dei Game Awards 2018, il titolo open world è stato premiato dalla giuria come Miglior Gioco di Ruolo dell'anno.