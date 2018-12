Monster Hunter World: annunciata l'espansione Iceborne e tante novità!

Capcom ha annunciato tantissime novità per Monster Hunter World, oltre alla collaborazione con The Witcher 3 Wild Hunt il publisher ha annunciato l'espansione Iceborn e tanti altri contenuti presto in arrivo.

Console Version Update 1 Kulve Taroth

Dal 19 dicembre al 3 gennaio i cacciatori potranno tornare sulle tracce di Kulve Taroth, mostro già apparso la scorsa primavera in un evento a tempo. Completare l'assedio a Kuve Taroth permetterà di ottenere alcune ricompense non meglio meglio specificate.

Console Version Update 2 Appreciation Fest

Partirà a gennaio un festival speciale per ringraziare i giocatori di Monster Hunter World, con premi e ricompense esclusive.

Console Version Update 4: Nergigante Temprato

A primavera tornerà anche il Nergigante, questa volta in versione Temprata, maggiori dettagli verranno diffusi all'inizio del prossimo anno.

Monster Hunter World: Iceborne

Iceborn è la prima grande espansione di Monster Hunter World che includerà nuove quest, il G-Rank, mosse, armi e località da esplorare oltre ad una nuova mini campagna ambientata in una terra ghiacciata. Iceborne sarà disponibile come espansione singola (a pagamento) o in nuovo bundle con il gioco, il lancio è previsto per l'autunno 2019, il reveal è invece fissato per la primavera.

Monster Hunter World Trial Version

La versione di prova di MH World sarà disponibile su tutte le piattaforme dall'11 al 17 dicembre, con la possibilità di salvare i progressi e importarli nel gioco completo.